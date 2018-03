Nainggolan tegen Barcelona in kwartfinales Champions League, City-Belgen in Engels duel

Vrijdagmiddag werd in het hoofdkwartier van de UEFA in Nyon geloot voor de kwartfinales van de Champions League. Radja Nainggolan speelt daarin met AS Roma tegen FC Barcelona, City-Belgen Kevin De Bruyne en Vincent Kompany kregen een Engelse tegenstander voorgeschoteld en Juventus-Real Madrid is de topper van deze ronde.

Kevin De Bruyne en Vincent Kompany spelen met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League tegen Liverpool (en bankzitter Simon Mignolet). Dat is het resultaat van de loting vrijdag in het Zwitserse Nyon. Liverpool is het enige team dat Manchester City dit seizoen kon verslaan in de Premier League. Midden januari werd het 4-3 op Anfield. De Citizens van Pep Guardiola hadden de Reds van Jurgen Klopp in september thuis met 5-0 van de mat geveegd.

Radja Nainggolan neemt het met AS Roma op tegen het FC Barcelona van Lionel Messi en Thomas Vermaelen. De Romeinen starten tegen de Champions Leaguewinnaar van 2015 als uitgesproken underdog. Onder aanvoering van een weergaloze Messi zette Barça deze week in de achtste finale vlot het Chelsea van Thibaut Courtois en Eden Hazard opzij, terwijl Roma maar net Shakhtar Donetsk de baas kon.

Tweevoudig titelverdediger Real Madrid werd gekoppeld aan Juventus. Dat is een heruitgave van de finale van vorig seizoen. Toen wonnen Cristiano Ronaldo en co in Cardiff met 4-1. Juve schakelde in de achtste finales het Tottenham van Alderweireld, Dembélé en Vertonghen uit, Real wipte het PSG van Meunier en (de geblesseerde) Neymar.

Bayern München staat tegenover FC Sevilla, dat Manchester United met Lukaku, Fellaini en Mourinho uit het toernooi kegelde. Bayern kende geen enkele moeite met Besiktas.

Kwartfinales:

FC Barcelona - AS Roma

Sevilla - Bayern München

Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City

De heenwedstrijden worden gespeeld op dinsdag 3 en woensdag 4 april. De terugwedstrijden zijn op 10 en 11 april.

