SHD opent deuren!

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Op zondag 11 maart 2018 zette de Stedelijke Humaniora Dilsen haar deuren open voor het grote publiek. Heel wat volk uit Maasland en Kempen bezocht onze school en wist ons aanbod te smaken.

Vooral zesdejaars basisonderwijs en hun ouders wisten de weg naar onze SHD te vinden. De keuzemogelijkheden aan onze school bieden immers jongeren een mooie sleutel op weg naar het hoger onderwijs. STEM, CLIL, eTwinning en zoveel meer zijn zeker een meerwaarde voor iedere leerling. Je grondig laten informeren bij je keuze in het secundair onderwijs is toch wel belangrijk. De rondleidingen in onze school met telkens een leerkracht als gids werden door alle bezoekers gewaardeerd. Een deskundige uitleg in de vaklokalen gaf jong en oud een goede kijk op wat je kan en mag verwachten van secundair onderwijs anno 2018. Inschrijven kon nog niet. Daarvoor maken we graag tijd vanaf maandag 16 april 2018. Kon je er niet bij zijn en wil je toch graag meer weten over de studiemogelijkheden aan onze school bezoek dan zeker onze website www.sh-dilsen.be of onze Facebookpagina of maak een afspraak.