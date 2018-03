Eten we binnenkort meelwormballetjes in IKEA?

Omdat het allemaal nog duurzamer mag en moet, zal IKEA vijf van haar populairste gerechten heruitvinden. Zo worden de gekende balletjes binnenkort misschien gemaakt van meelwormen.

Ikea is altijd al een trendsetter geweest en focust zich nu ook op duurzaam eten. De Zweedse meubelgigant heeft Space10 opgericht, een labo dat werkt rond duurzaam voedsel en het eten van de toekomst moet ontwikkelen. Vlees wordt bijvoorbeeld vervangen door insecten of planten.

De vijf populairste gerechten uit de Ikea-keuken worden opnieuw uitgevonden. Naast meelwormballetjes zal Ikea ook een 'bug burger' aanbieden, een veganistische 'dogless hotdog' met een broodje van micro-algen, een kruidenijsje als dessert en een heel gezonde salade.

Wanneer de gerechten 'van de toekomst' zullen worden aangeboden is niet gekend. Space10 is nog maar pas opgericht en Ikea is nog volop bezig met de testfase.