POLL. Wat verwacht u van KRC Genk ná de bekerfinale?

In een interview met onze redactie zegt Philippe Clement dat er ook nog een leven is voor KRC Genk na de Heizel. Bij bekerwinst zaterdag is blauw-wit namelijk al zeker van Europees voetbal. Champions League-voetbal lijkt niet meer haalbaar, en dus kan worden gevreesd dat Genk in Play-Off 1 gaat achteroverleunen. Maar Clement is ervan overtuigd dat zijn spelers gretig zullen blijven in de resterende tien matchen. Denkt u dat de coach gelijk heeft? Laat het ons weten via onderstaande poll.