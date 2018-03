Federer wint felbevochten duel in Indian Wells, Venus staat na 17 jaar opnieuw in halve finales

De Zwitser Roger Federer (ATP 1) en de Kroaat Borna Coric (ATP 49) hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in Indian Wells (hard/7.972.535 dollar).

Titelverdediger Federer zette de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 26) opzij met 7-5 en 6-1. De wedstrijd was een heruitgave van de halve finale op de Australian Open eind januari. Chung moest toen bij een 6-1, 4-1 achterstand opgeven met een voetblessure. Dit keer bood de 21-jarige Zuid-Koreaan meer tegenstand. Na een felbevochten eerste set kreeg hij in het begin van de tweede set drie kansen om te breken, maar Federer redde ze allemaal. Daarna stoomde de Zwitser door naar de zege.

“Die breakballen redden, heeft mij vertrouwen gegeven”, vertelde Federer na afloop. “Chung is echt een lastige opponent, vooral zijn returns zijn moeilijk te lezen.”

In de halve finale neemt Federer het op tegen een generatiegenoot van Chung, Borna Coric. Die versloeg de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 9) met 2-6, 6-4 en 7-6 (7/3). “Hij is net als Chung 21, slaat hard en heeft eveneens een goeie return. Hij heeft vertrouwen. Het wordt een interessante wedstrijd”, voorspelde Federer, die dit seizoen na zestien opeenvolgende zeges nog ongeslagen is.

Federer won de titel in het Californische Indian Wells al vijf keer: in 2004, 2005, 2006, 2012 en 2017. Vorig jaar versloeg de twintigvoudig grandslamkampioen in de finale zijn landgenoot Stan Wawrinka met 6-4, 7-5.

Venus Williams staat na zeventien jaar opnieuw in halve finales

De Amerikaanse Venus Williams (WTA 8) en de Russin Daria Kasatkina (WTA 19) hebben bij de vrouwen hun ticket beet voor de halve finales.

Williams versloeg donderdag op het Californische hardcourt de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 27) met 6-3, 6-2. Eerder op de dag was Kasatkina met 6-0 en 6-2 veel te sterk voor de Duitse Angelique Kerber (WTA 10).

Het is voor Williams zeventien jaar geleden dat ze de halve finales bereikte in Indian Wells. Ze gaf toen, in 2001, door een knieblessure forfait voor haar partij tegen zus Serena. Die klopte vervolgens in het duel om de titel Kim Clijsters in drie sets. Tijdens die finale werden de zussen Williams, met Venus in de tribune, uitgefloten door het publiek. Daarop besloten ze het toptoernooi van Indian Wells jarenlang te boycotten.

De tweede halve finale gaat tussen de Roemeense Simona Halep (WTA 1) en de Japanse Naomi Osaka (WTA 44).