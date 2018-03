Verraad en overspel in ‘Temptation Island’ gemist? Met deze fragmenten bent u helemaal mee

Nog voor er iets gebeurd was, viel het vertrouwen tussen het trouwste koppel in ‘Temptation Island’ in duigen. Ze zagen elkaar wat flirten, maar raakten meteen in paniek. Deborah zakte wenend in elkaar, maar haar Tim maakte er gebruik van om als lafaard eindelijk toe te geven aan zijn verleidster Cherish. Met een explosieve achtste aflevering tot gevolg. Met deze video’s ben je weer helemaal mee.