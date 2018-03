Karl Vannieuwkerke en vrouw Ellen uit elkaar

VRT-sportjournalist Karl Vannieuwkerke (47) en zijn vrouw Ellen Daems (49) hebben een paar maanden geleden een einde gemaakt aan hun huwelijk. Dat heeft Vannieuwkerke aan onze redactie bevestigd.

Het huwelijk tussen Karl Vannieuwkerke en Ellen Daems heeft bijna achttien jaar geduurd. Een concrete aanleiding voor de breuk is er niet. Vannieuwkerke en zijn vrouw zouden uit elkaar zijn gegroeid. Het koppel heeft twee kinderen, Jef (14) en Marte (13). Aangezien Vannieuwkerke en zijn vrouw in goede verstandhouding uit elkaar zijn gegaan, blijven ze allebei instaan voor de opvoeding van hun kinderen.

Karl Vannieuwkerke, bekend als presentator bij Sporza en Play Sports van Telenet, wil liever geen commentaar geven op de breuk. Hij is altijd discreet gebleven over zijn huwelijk. In 2014 kwam Ellen heel even wat meer op de voorgrond toen Vannieuwkerke op zijn Facebookpagina de opening aankondigde van de bed & breakfast Vlaamse Velden die zijn vrouw in het West-Vlaamse Beerst zou runnen; die bed & breakfast beheert ze nog altijd. In de interviews die Vannieuwkerke de voorbije jaren gaf, kwam zijn echtgenote Ellen slechts sporadisch ter sprake. Toen de sportjournalist einde 2014 voor één keer uitgebreid over zijn strijd tegen speekselklierkanker sprak, vertelde hij dat het zijn vrouw was die op vakantie in Portugal had opgemerkt dat de rechterkant van zijn gezicht wat gezwollen leek. “Ik voelde me wel moe, want ik had 47 dagen aan een stuk gewerkt met het WK voetbal en de Ronde van Frankrijk. Half september ging ik naar mijn nonkel, die arts is, om bloed te laten trekken. Terwijl ik naar hem toe reed, had Ellen achter mijn rug met de man gebeld. Of hij toch eens naar die dikke wang kon kijken.” Ook toen Karl Vannieuwkerke in 2015 voor een stukje in zijn ziel liet kijken in het Eén-programma Het Huis, hield hij zijn gezin buiten schot en ging het vooral over zijn gezondheid en zijn kijk op het leven.

Vannieuwkerke presenteerde gisteravond de Europa League op Sporza-Canvas en is morgen gastheer van de bekerfinale tussen Racing Genk en Standard op Eén.