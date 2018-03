"Ferrari moet haar vetorecht in de F1 verliezen"

FIA-president Jean Todt vindt dat Ferrari haar vetorecht in de Formule 1 zou moeten verliezen, dit als deel van de vele veranderingen die op de lange termijn zullen plaatsvinden. Opmerkelijk weetje: Todt werkte zelf jarenlang voor het F1-team van Ferrari.

Ferrari heeft al lang het recht om nieuwe regels in de Formule 1 tegen te houden, het Italiaanse team kan die gebruiken indien het niet tevreden is over een nieuwe regel die voorgesteld wordt. De Scuderia maakte de laatst keer gebruik van haar vetorecht in 2015, toen het de regel tegenhield die een maximum kost op motoren en versnellingsbakken zou introduceren.

Het is al langer bekend dat het vetorecht van Ferrari ter discussie zou komen te staan. Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de F1, wil tegen 2021 een volledig nieuw beeld van de Formule 1.

Ook Jean Todt vindt dat Ferrari haar vetorecht zou moeten verliezen.

"Het veto kwam er ten tijde van Enzo Ferrari, aangezien hij met zijn team geïsoleerd was in Maranello", legt de president van de FIA uit. "Ferrari was het enige team dat een motor en chassis maakte tegenover andere teams die allemaal afhankelijk waren van Ford. Toen werd er dan ook besloten dat Ferrari beschermd moest worden. Maar persoonlijk vind ik nu dat het veto niet meer nodig is. De tijden zijn veranderd."

Todt weet ook te vertellen dat het vetorecht sindsdien aangepast werd. Nu kan Ferrari enkel nog een nieuwe regel verbieden als het kan bewijzen dat het tegenstrijdig is met de interesses van het team.

Hoewel hij tegen het vetorecht is van Ferrari, denkt Todt wel dat Ferrari het recht heeft om het meeste inkomen te krijgen, dit door de aantrekkingskracht van het Italiaanse merk.

"Voor mij is het logisch dat Leonardo DiCaprio meer geld verdient dat een acteur in een serie. Ja, dat vind ik normaal. Hoe beter je bent, hoe meer geld je verdient. Daarom vind ik dat Ferrari meer geld mag ontvangen. Vroeger verdienden ze meer geld met slechte resultaten, maar ook nu is dat niet meer het geval. Het is dus logisch."

Verder heeft Todt ook nog zijn mening uitgedrukt over het mogelijk vertrek van Ferrari uit de Formule 1. Ferrari-baas Sergio Marchionne liet immers verschillende keren verstaan dat ze de Formule 1 willen verlaten indien het nieuwe F1-reglement te fel indruist tegen de commerciële belangen van Ferrari.

"Ze kunnen vertrekken", vertelt Todt, die voor zijn benoeming tot FIA-president zelf jarenlang voor het Ferrari F1-team werkte. De kleine Fransman lag mee aan de basis van de succesjaren van Michael Schumacher bij Ferrari.

"En eerlijk gezegd, dat is hun keuze. Ze zijn vrij daarin. Natuurlijk hoop ik dat ze niet vertrekken, maar het kan gebeuren. In het verleden zagen we al vaker grote namen vertrekken."

Todt blijft er wel bij dat er iets moet veranderen aan het huidige systeem.

"We willen de kosten drukken, omdat het veel gezonder zou zijn. Heel wat teams komen in de problemen op dit moment. Zes of zeven teams hebben moeite om in de Formule 1 te blijven. Het is niet aanvaardbaar om de beste tak van de motorsport te organiseren waarin zeventig procent van de teams het moeilijk heeft om te overleven," besloot Todt.

