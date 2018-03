Regen en donder luiden winters weekend in

Brussel - Vrijdag is het wisselvallig met buien en kans op een donderslag. Later wordt het droger vanaf de Franse grens. Het blijft nog zacht met maxima van 6 tot 12 graden, meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht komen we terecht in een koude noordoostelijke stroming. De temperaturen duiken naar waarden tussen -4 en 0 graden. De bewolking neemt opnieuw toe en we krijgen mogelijk al wat sneeuw vanuit Duitsland en Nederland. De wind wordt matig tot vrij krachtig, en aan zee zelfs krachtig, uit het noordoosten.

Zaterdag is de winter opnieuw in het land: een storing trekt het land binnen vanuit het noordoosten, wordt daarbij stilaan minder actief maar geeft in combinatie met de koude lucht wel aanleiding tot lichte sneeuwval. De maxima komen in het noordoosten niet boven het vriespunt uit en liggen in het zuiden rond 1 of 2 graden. De gure wind uit oost tot noordoost doet het nog een stuk kouder aanvoelen.

Zondag is het gedeeltelijk bewolkt maar overwegend droog. Vooral voor de middag kan er nog wat lichte sneeuw vallen in de buurt van de Franse grens. De temperaturen in het centrum komen niet hoger dan 0 of 1 graad bij een strakke noordoostenwind. Het voelt dus nog kouder aan.