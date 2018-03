Nieuwe website bundelt informatie voor mantelzorgers

Er is een nieuwe website met informatie voor mantelzorgers, die regelmatig de zorg opnemen voor mensen uit hun onmiddellijke omgeving. Daar kunnen ze voortaan terecht met al hun vragen. De website wordt later uitgebreid met een portaal voor zorgprofessionals.

In het kader van het Vlaams mantelzorgplan besliste de Vlaamse regering vorig jaar om 300.000 euro in te zetten voor de oprichting van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. “Er bleek een onmiskenbare nood aan het samenbrengen van kennis en expertise die kan worden ingezet voor en door mantelzorgers, professionelen en beleidsmakers. Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg realiseert dit nu door inzichten, gegevens, kennis, methodieken en adviezen over mantelzorg in Vlaanderen digitaal aan te bieden”, zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Mantelzorgers zijn dankzij de website zeker van volledige en correcte informatie, en moeten niet langer zoeken op meerdere websites om een antwoord op hun vragen te vinden. Alle informatie is voortaan gecentraliseerd terug te vinden op één plek. De zes erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers werkten aan de website mee.

In een eerste fase wordt de informatie voor mantelzorgers zelf op een toegankelijke wijze beschikbaar gesteld. De lancering van de website gebeurt niet toevallig vandaag, op de themadag Mantelzorg tijdens de Week van de Zorg.

Op 23 juni 2018, op de Dag van de Mantelzorg, gaat een tweede fase van de website van start, waarbij een portaal voor professionelen aan de website zal worden toegevoegd.