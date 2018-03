Jelle Vanendert heeft nog maar negen koersdagen achter zijn naam staan. Vandaag in Handzame komt de 32-jarige Neerpeltenaar in de dubbele cijfers terecht en vanaf dan zal de teller snel oplopen dankzij de Rondes van Catalonië en Baskenland en het vierluik Brabantse Pijl-Gold Race-Waalse Pijl-Luik. “Het vele trainingswerk zit erop. Het is nu tijd om in koers de puntjes op de i te zetten”, vat Jelle samen.