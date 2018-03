“Graag meedoen voor de eerste plaats”

De reguliere competitie in Liga A nam vorig weekend een einde. Datovoc Tongeren miste op een haar na de kwalificatie voor play-off 1 en treedt dus aan in play-off 2. Tegenstanders daarin zijn Zoersel en Jaraco As. De Limburgse volleyballiefhebber krijgt zo in extremis nog twee boeiende derby’s op zijn bord. Met managers Pieter Walbers (Datovoc) en Jo Santermans (As) maken we de balans op van de reguliere competitie en blikken we vooruit naar volgend seizoen.