HasseltOf u nu dokter, fysicus of advocaat bent, de kans is groot dat ook u naar ‘Temptation Island’ kijkt. Liefst 62 procent van de Vlaamse fans van de overspeelse relatietest op Vijf is hogeropgeleid. Een verrassend percentage, maar volgens experts niet onlogisch. “Hoe vulgair ook, het is ontspannende televisie. En het zet aan tot nadenken: hoever zou jij gaan in zo’n situatie?”