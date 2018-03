Steffen Pulinx (19) is vaste waarde in Termien-defensie

Leider Termien ontvangt vanavond (20.30 uur) Esperanza Pelt voor een nieuwe Limburgse derby. Over het uitvallen van de ervaren Koen Hustinx met een achillespeesletsel wordt amper gesproken aan ‘t Heke. Dat is de verdienste van zijn vervanger centraal in de verdediging, de 19-jarige Steffen Pulinx, die net als de rest van het team blaakt van vertrouwen.