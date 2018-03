Vergeet ons artikel uit de donderdagkrant dat zaterdag voor het eerst in veertig jaar geen Limburger van start gaat in Milaan-Sanremo. Lotto NL-Jumbo heeft in extremis Maarten Wynants weten te overtuigen om de plaats van de zieke Lars Boom in te nemen. “Ik zet de langlopende Limburgse traditie kortom voort”, grinnikt de Helchterenaar vanuit de Laars.