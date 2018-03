“Kaat staat nu in het leven zoals elke driejarige”

Kleuter uit Genk (3) gevolgd door Jessa Ziekenhuis voor minidocumentaire over gehoorimplantaten

HASSELT“Nu wordt de prinses in slaap gedaan. We gaan goed voor haar zorgen.” De oogjes van Kaat Keppers (3) uit Genk vallen dicht. Ze ligt klaar op de operatietafel, voor de plaatsing van haar tweede Cochleair Implantaat: een elektronisch hoortoestel dat chirurgisch geïmplanteerd wordt. Kaat is ernstig slechthorend en werd door het Hasseltse Jessa Ziekenhuis gevolgd voor een minidocumentaire om ouders van dove kinderen te informeren.