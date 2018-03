Nieuwe ‘Temptation Island’ krijgt u niet te zien

Er komt een nieuw seizoen van 'Temptation ­Island', maar de Vlaamse kijker zal het hormonale kijkcijferkanon niet te zien krijgen. Het nieuwe seizoen zal enkel in Nederland te bekijken zijn, tegen betaling dan nog: de ultieme ­relatietest belandt er op Videoland, een soort Netflix die eigendom is van RTL. Mediagroep RTL wil het succes van 'Temptation Island' zo snel mogelijk verzilveren door meteen in april een nieuw seizoen op te nemen.

Op de Vlaamse zender Vijf is dat nieuwe seizoen sowieso niet te zien. Vijf sluit niet uit dat er nog een ànder nieuw seizoen komt, al is het ook een optie om te stoppen op een hoogtepunt.

De kijkcijfers van Temptation Island breken op Vijf records. In de aflevering van gisteravond beloofde verleidster Cherish dat er “enge dingetjes zouden gebeuren die de vriendinnetjes niet zo leuk gaan vinden”. Cherish slaagde er in ‘trouwe Tim’ in bed te krijgen.