23 Noord-Amerikaanse steden willen WK 2026 ontvangen

Brussel - 23 steden zijn kandidaat om in 2026 gaststad te zijn voor het WK voetbal, als Noord-Amerika de organisatie toegewezen krijgt. Dat deelde het organisatiecomité donderdag mee. De Verenigde Staten, Canada en Mexico dingen gezamenlijk naar de organisatie. Vrijdag wordt hun kandidatuur officieel ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA.

Voor het eerste WK met 48 landen zullen er uiteindelijk 16 gaststeden weerhouden worden. in de Verenigde Staten zijn er zeventien steden kandidaat (Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle en Washington), in Canada (Edmonton, Montreal en Toronto) en Mexico (Guadalajara, Mexixo City en Monterrey) telkens drie.

“Alle stadions zijn al klaar en operationeel en hebben een gemiddelde capaciteit van 68.000 toeschouwers”, maakt United bid zich sterk. “Deze 23 stadions van wereldklasse, onze 150 trainingssites en onze moderne infrastructuur zal de FIFA helpen om nieuwe records te breken.” De organisatie stelt 5,8 miljoen tickets aan de man te kunnen brengen, goed voor een omzet van 2,1 miljard dollar. Ook diversiteit is voor de organisatie een sterk punt. “In onze drie landen wonen er meer dan 200 etnische groepen en worden meer dan 300 talen gesproken. Alle teams en hun fans gaan zich hier thuis voelen.”

Noord-Amerika heeft voor de organisatie van het WK 2026 de concurrentie van Marokko. De FIFA kent de organisatie toe tijdens zijn congres in Moskou op 13 juni, op de vooravond van het WK 2018.

De Verenigde Staten organiseerden het WK al eens in 1994, Mexico in 1970 en 1986.