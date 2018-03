‘Jongste vrouw ooit voor assisen’ vrijgesproken voor moord op 4-jarig broertje

Bouchra Farih is donderdagavond door een assisenjury vrijgesproken voor de moord op haar 4-jarig broertje Soufiane. Farih was de jongste vrouw ooit die in ons land voor het Hof van assisen moest verschijnen.

Bouchra Farih en haar 4-jarig broertje Soufiane Foto: if

De 4-jarige Soufiane overleed op 1 juli 2015 in de ouderlijke woning in Sint-Agatha-Berchem. Die bewuste dag had Bouchra Farih omstreeks 16 uur een buurvrouw opgeroepen, omdat haar broertje bewegingloos in een zetel lag. Hun ouders waren afwezig, en het toen 17-jarige meisje moest op haar broertje letten. De hulpdiensten werden verwittigd. Eens ter plaatse, probeerden ze het kind te reanimeren. Alle pogingen waren tevergeefs, een uur later werd het overlijden vastgesteld.

Maar na zes maanden werd de natuurlijke dood plots een moordonderzoek, en belandde Bouchra Farih tot haar eigen verbazing achter de tralies. Volgens het onderzoek viel de vrouw haar broertje aan, omdat die een afspraak met haar vriendje verhinderde. Het openbaar ministerie vroeg oorspronkelijk dan ook om 30 jaar cel.

Bouchra Farih op haar proces Foto: Olivier Matthys

Maar donderdagochtend veranderde het openbaar ministerie drastisch van koers: toen meerdere wetsdokters woensdag getuigden, bleek er veel onenigheid te bestaan over de mogelijke doodsoorzaak van Soufiane. Zo zei een van de experts dat de striem rond de nek van het jongetje post mortem, dus na diens dood, werd veroorzaakt. En net die striemen waren voor de speurders het ultieme bewijs dat Bouchra haar broertje gewurgd zou hebben.

Het openbaar ministerie was dan ook niet langer overtuigd van de schuld van Farih, en voelde zich door die twijfel verplicht om de vrijspraak te vragen. De jury volgde donderdagavond die redenering, en sprak Farih vrij.