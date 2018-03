‘Den Tim’ gaat niet alleen vreemd op ‘Temptation Island’, hij doet het ook als een lafaard

“Iedereen gaat vreemd, maar toch niet den Tim”, klonk het deze week in een liedje. Maar niets is zeker op ‘Temptation Island’: waren de beelden niet op voorhand uitgelekt, had Tim vanavond voor dé verrassing van het programma gezorgd.

Spoiler alert: kijk niet verder als je de achtste aflevering van ‘Temptation Island’ nog wil bekijken

We weten niet of Deborahs moeder haar gewaarschuwd had, maar anders zullen wij even natrappen met goede raad: vertrouw nooit een man die te hard van stapel loopt. Zelfs als hij tegen elke boom en elke hond met een pet op (sorry, Kevin) loopt te verkondigen dat hij met je wil trouwen: vertrouw hem niet. Zélfs als hij je foto op zijn nachtkastje heeft staan en elke nacht met een T-shirt van je rond zijn kussen slaapt: wees op je hoede. Je hebt niets aan zo’n Tim die zijn emoties niet onder controle kan houden: twee knipogen van een wulpse Nederlandse en die foto wordt omgedraaid, dat kussen vliegt het bed uit. Wie permanent op wolkjes loopt, wordt makkelijk weggeblazen.

De dag begon nochtans mooi op ‘Temptation Island’: Deborah had er alle vertrouwen in dat ze op het kampvuur goede beelden van haar Tim te zien zou krijgen. Ze had speciaal voor de gelegenheid haar lippen rood gestift, zodat het opviel hoe haar mond zich in twijfel samentrok toen ze hem zag flirten met Cherish. Een paar zwoele blikken en wat flirterige taal (voor zover je “Ik ben wel eens nat” niet ronduit plat moet noemen) en op het vrouweneiland worden bittere tranen gehuild. Niet alleen door Deborah trouwens: Danielle krijgt opnieuw te zien hoe Mezdi stiekem de nieuwe verleidster kuste en Vanessa vertrouwt haar Jeremy niet meer - de arme jongen gedraagt zich al eens wat minder stijfjes zonder dan met camera’s voor zijn neus en dat vindt ze ‘erg sneaky’. Zelfs Megan die verwachtte dat Kevin alle tien de verleidsters op één avond zou afgewerkt hebben, moet even slikken toen ze zag dat hij alleen maar om haar huilde.

Maar ondertussen huilt Kevin niet meer: hij heeft ingezien dat Megans vrijage met Joshua hem enig medelijden bij de vrouwelijke verleidsters oplevert en dat verzilvert hij graag. Hij vindt zichzelf al erg single en richt zijn pijlen op Chloé, die gewillig mee zijn bed inkruipt voor een potje kussen.

Dat trucje zou Tim ook graag willen toepassen, maar helaas heeft zijn Deborah niets wilds gedaan. Tenzij dan misschien ‘even wegwandelen van de camera’ met Gino zodat hij een valse liefdesverklaring kon afsteken. Die ze meteen ook afwimpelde. Je moet al erg wantrouwig zijn om daar een zweempje ontrouw in te zien, maar Tim probeert de schuld toch nog bij haar te leggen: “Ik vertrouw haar niet meer, er komt geen huwelijk”. Een uur later verklaart hij voor de camera zijn liefde aan Cherish. Den Tim gaat niet alleen vreemd, hij doet het ook nog eens als een lafaard.

Het is niet de enige relatie die sneuvelt in deze aflevering: Joshua, die ’s ochtends nog zijn spullen naar Megans kamer verhuisde, trekt er ’s avonds al weer uit. Hij wil Megan, die ‘een beetje gevoelens voor hem krijgt, snap je?’ geen verkeerde ideeën geven. Hij ziet hun relatie meer als vriendschap. Dat lees je goed: Joshua haalt zijn hele trukendoos boven om Megan te verleiden, wil haar ‘redden uit haar slechte relatie’, slaapt elke nacht bij haar en speelt daarna de vleesgeworden verbazing als blijkt dat zij hem wél echt leuk vindt. We zeiden het al: mannen die te hard van stapel lopen, ze zijn echt niet te vertrouwen.