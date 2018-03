Stijn Coninx bereidt documentaire voor over Lommelse arts: “Zijn visie verdient wereldwijde aandacht”

Lommel -

Niemand minder dan filmmaker Stijn Coninx wil een documentaire maken over de Lommelse arts Toon Bongaerts. Samen met de jonge Neerpeltse regisseur Michiel Thomas is hij aan de voorbereidingen bezig. Intussen worden al voor de derde keer via een avonturenreis doorheen Nicaragua fondsen ingezameld voor de projecten van Bongaerts. Coninx is ook peter van deze tocht, genaamd MoniCare.