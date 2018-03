Broederschool Sint-Truiden moet wijken voor winkels, flats en ondergrondse parking

Sint-Truiden - Het Truiense centrum moet de komende twintig jaar kunnen uitgroeien tot een kern vol beleving en bedrijvigheid met horeca en winkels die vlot door elkaar lopen, herbestemmingen voor historische gebouwen en 700 nieuwe woningen binnen de vesten. Dat staat in het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voor de binnenstad.

“Sint-Truiden is een historische stad en heeft zo veel troeven in handen. Die willen we ten volle laten renderen. In het nieuw plan voor de binnenstad gaan authenticiteit en innovatie hand in hand ...