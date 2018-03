Bevlogen leraar, belezen toneelliefhebber: "Altijd twee propere zakdoeken, aan elke kant eentje"

Hasselt - Toen Roger Van Mellaert en zijn echtgenote Cornelia in de jaren vijftig van Leuven naar Hasselt verhuisden, hadden ze het gevoel in een culturele woestenij te zijn terechtgekomen. Dus zette Roger mee zijn schouders onder Het Hasselts Toneel, stimuleerde hij jeugdliteratuur en hamerde hij in zijn dictielessen op een correcte uitspraak.

Oud-leraar van het Hasseltse Sint-Jozefscollege, oud-docent van de Provinciale Hogeschool Limburg, erevoorzitter van Het Hasselts Toneel en erevoorzitter van het Lavki-comité: de eretitels op zijn ...