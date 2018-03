5 vragen aan Genk-voorzitter Peter Croonen: "Ons nadeel kan voordeel worden"

Pakt Peter Croonen in zijn eerste seizoen als voorzitter van KRC Genk meteen een prijs? De geboren en getogen Genkenaar schat de kans in op vijftig procent. “Natuurlijk zien wij kansen om zaterdag te winnen. Maar dat zal voor Standard precies hetzelfde zijn. De nederlaag tegen AA Gent heeft ons vertrouwen zeker niet aangetast. Misschien was het zelfs een zegen, bleek dit de wake-up-call die de spelersgroep nodig had.”