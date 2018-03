Nieuwe brug stort in en belandt op auto’s in Miami: meerdere doden

De voetgangersbrug in Miami die toegang geeft tot de campus van de universiteit van Florida International is donderdag ingestort en op een autoweg met zes baanvakken gestort. Dat blijkt uit Amerikaanse televisiebeelden.

Sommige VS-media maken gewag van “verscheidene” doden. De plaatselijke zender WSVN 7 spreekt van “minstens zes gewonden”. De krant Miami Herald meldt dat zich mensen en auto’s onder het puin van de ingestorte brug bevinden.

Het gaat om een nagelnieuwe brug, die zaterdag pas werd afgewerkt en officieel nog niet was vrijgegeven voor voetgangersgebruik.

BREAKING: A portion of a new pedestrian bridge has collapsed in Miami, "mass causalities" reported. NBC-affiliate WTVJ:



- Bridge is located near Florida International University

- Bridge was not yet open

- Several cars believed to be trapped beneath the bridge pic.twitter.com/ZgvBiqyG6R