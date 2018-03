Torres leeft nog: Spanjaard zet Atlético met twee goals op weg naar kwartfinales Europa League

Er stond geen maat op Atlético Madrid dat met duidelijke cijfers doorstoot naar de kwartfinales van de Europa League. De Spaanse club won de heenwedstrijd tegen Lokomotiv Moskou met 3-0 en kon dus met een gerust gemoed afreizen naar Moskou. Op het veld van Locomotiv maakte Atlético er met 1-5 een doelpuntenfestival van, Fernando Torres was goed voor twee goals.

Atlético won de heenwedstrijd makkelijk met 3-0. En ook in de terugwedstrijd kende de Madrileense ploeg geen problemen met Locomotiv Moskou.

Angel Correa bracht Los Rojiblancos al op voorsprong in de zestiende minuut. Vier minuten later stond het alweer gelijk. Maciej Rybus scoorde voor Locomotiv. 1-1 was ook de ruststand. Na de pauze was het opnieuw de beurt aan Atlético. Saul Nigez was in de heenwedstrijd al goed voor twee goals en ook buitenshuis was de Spanjaard trefzeker. Na een knappe aanval over links schoot Nigez de bal binnen.

Iets na het uur trapte Fernando Torres de 1-3 binnen vanop de penaltystip. Boeken toe voor de Russische club die nog minstens zes keer moest scoren om door te stoten. Torres scoorde vijf minuten later opnieuw en ook Antoine Griezmann pikte zijn doelpuntje mee na een prachtige assist Correa. Enige minpuntje voor de ploeg uit Madrid: Filipe Luis moest geblesseerd van het veld gedragen worden.

De laatste goal van Atlético: