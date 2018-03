Verkoop miljoenenjacht van Jeroen Piqueur bijna beklonken: “Iedereen weet van wie het is. Dat helpt niet echt”

De verkoop van de Rubeccan, het luxejacht van Jeroen Piqueur dat in Spanje onder gerechtelijk beslag ligt, is zo goed als rond. Dat wordt bevestigd door verschillende bronnen. Het geld dat daardoor gerecupereerd kan worden, een bedrag dat lager uitvalt dan de 10 miljoen euro die eerder circuleerde, zal op een rekening van het COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) terechtkomen.

Foto: Superyachts.com

Het jacht van 42 meter lang ligt al enkele jaren voor anker in de haven van het Spaanse Altea. De onderzoeksrechter in Gent, die het strafrechtelijk onderzoek voert naar de ondergang van de Optima Bank, liet beslag leggen op het jacht, terwijl de Nederlandse jachtendealer Lengers Yachts intussen instaat voor de verkoop.

De Rubeccan stond in 2015 te koop voor 11,9 miljoen euro, maar Lengers Yachts bood het sinds vorig jaar voor 9,8 miljoen euro aan. De uiteindelijke prijs die overeen gekomen werd, ligt nog lager. “Het is een bekend schip en iedereen weet van wie het is. Dat helpt niet mee om daar een goede prijs voor te krijgen”, zegt Hans Lengers van Lengers Yachts. “Het is nog niet verkocht, maar het is erg moeizaam handelen als een schip onder beslag ligt. Het gerecht in België is een traag orgaan en er waren problemen met de Spaanse autoriteiten. Het schip ligt twee jaar stil, nu hebben we een koper en kunnen we niet testen of proefvaren. We hopen dat we op korte termijn alles tot een goed einde kunnen brengen.”