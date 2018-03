Man (84) blijkt luchtbel te hebben waar zijn hersenen zouden moeten zitten

Een 84-jarige man is onlangs de spoedafdeling van een ziekenhuis in het Ierse Belfast binnengewandeld met klachten over verslapte spieren en evenwichtsproblemen. Geen ongebruikelijke kwalen voor een patiënt van zijn leeftijd, dachten de artsen. Maar toen ze de resultaten van enkele testen bekeken, konden ze hun ogen niet geloven.

Uit zijn verslag, dat eind februari gepubliceerd werd in het medische tijdschrift BMJ Case Reports, bleek dat hij de afgelopen maanden geregeld evenwichtsproblemen had gehad. Hij was zelfs meermaals ten val gekomen. In de drie dagen voor zijn bezoek aan het ziekenhuis had hij ook gemerkt dat hij steeds minder kracht had in zijn linkerarm en -been.

Geen verklaring

De artsen van het Causeway Hospital maakten zich echter niet meteen zorgen. De man leidde immers verder een gezond leven. Hij rookte niet, dronk zelden en zijn bloedtesten waren goed.

“Hij was niet verward, had geen spraak- of gezichtsstoornissen”, klinkt het in het rapport. “Hij was fit en gezond, kwam de dag perfect door zonder hulp en leefde nog thuis met zijn vrouw en twee zonen.”

Een duidelijke verklaring voor zijn medische klachten was er dus niet meteen. Daarom besloten de dokters een CT-scan en een MRI-scan te doen. En dat leverde een alarmerende ontdekking op: waar normaal de rechter frontale kwab van zijn brein moest zitten, zat er enkel een grote luchtbel.

Foto: BMJ Case Reports

Raadsel

Pneumocephalus, zo heet de aanwezigheid van lucht in de schedel in medische termen. De aandoening kan voorkomen na een hersenoperatie of in uitzonderlijke gevallen na sinusitis of verwondingen aan het hoofd of het gelaat. Het gaat dan echter meestal om veel kleinere luchtzakjes.

Bij de patiënt in kwestie had de ‘leegte’ maar liefst negen centimeter doorsnede. “Wij waren allemaal perplex”, zegt dr. Finlay Brown.

Aangezien de man nooit een zware hersenoperatie had ondergaan, stonden de artsen voor een raadsel. Hoe was die grote luchtbel daar gekomen? Een volgende scan beantwoordde die vraag. Een goedaardige tumor in zijn sinussen had het bot verzwakt, waardoor er lucht in de hersenen kon stromen telkens hij hoestte of niesde. “De luchtbel was waarschijnlijk al maanden of zelfs jaren aan het groeien.”

Beroerte

Omdat de luchtbel ook de oorzaak van een kleine beroerte bleek te zijn, kreeg de bejaarde man de optie om die operatief te laten verwijderen. Gezien zijn gevorderde leeftijd weigerde hij dat. Hij werd vervolgens naar huis gestuurd met medicatie om een volgende beroerte te voorkomen.

Op dit moment maakt de man het goed, al heeft hij wel een groter risico om een infectie op te lopen in de hersenen. “Een erg zeldzaam geval”, besluit de arts in het rapport.