René (85) en Anouk (13) zijn pennenvrienden: “Schrijven met zo’n jong snuitje houdt me jong”

Hij wordt vandaag 85, zij is amper 13. Allebei houden ze van sport en van de natuur. Stof genoeg om over te schrijven naar elkaar, vinden René Lismont en Anouk De Raeve. “Schrijven met zo’n jong snuitje houdt me jong”, lacht René, die zelf geen kinderen heeft. Hun pennenvriendschap inspireerde woon-,zorg- en leefbuurt Triamant in Sint-Truiden zelfs tot een warm schrijfproject, waarbij de senioren uit de buurt en leerlingen elkaar maandelijks een brief sturen.