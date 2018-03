Luke Rowe (Sky) past voor Handzame Classic

Luke Rowe gaat vrijdag niet van start in de Bredene-Handzame Classic (cat. 1.BC). De 28-jarige Welshman verkiest te starten in Milaan-Sanremo (WorldTour). Voor de Handzame Classic is zijn team Sky zo tot zes renners herleid.

“Luke Rowe is sneller dan verwacht opnieuw conditioneel fit en zal zaterdag starten in Milaan-Sanremo. Hij geeft dus verstek voor de Handzame Classic”, meldde sportdirecteur Servais Knaven.

laden.....

“We doen het hier met zes renners. En we hebben met Kristoffer Halvorsen de winnaar van vorig jaar in onze rangen. In Nokere Koerse zat hij in de sprint wat ingesloten, maar hij heeft alvast te kennen gegeven in Handzame opnieuw voor de zege te zullen gaan. Ook Leonardo Basso doet het de laatste tijd verre van slecht. Met minder dan een podiumplaats gaan we niet tevreden zijn.”