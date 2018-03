Wesley Sneijder is in zijn eer gekrenkt: “Afscheid zoals Robben is ook voor mij op zijn plaats”

BRUSSEL - Wesley Sneijder vindt het niet prettig dat hij van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) geen afscheid mag nemen van het Nederlandse publiek in de interland tegen Engeland of Portugal. “Het moment was fantastisch geweest”, zegt Sneijder in gesprek met de NOS.

Sneijder besloot te stoppen met zijn interlandcarrière na een gesprek met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. De recordinternational (133 wedstrijden) had graag afscheid genomen op een manier zoals bij Arjen Robben, die na het WK-kwalificatieduel met Zweden werd uitgezwaaid. “Het gaat niet om mij, het gaat erom dat ik samen met de fans een moment wil om afscheid te nemen. Ik ben er vijftien jaar onafgebroken bij geweest. Ik denk dat een afscheid zoals Robben heeft gekregen, ook voor mij op zijn plaats is”, zegt een ietwat gekrenkte Sneijder.

De 33-jarige middenvelder kan het ergens ook wel begrijpen. “Een nieuwe bondscoach wil zijn nieuwe groep bij elkaar hebben. Geen wedstrijd die in het teken staat van mij. Het is wat het is, ik ga er ook niet moeilijk om doen.”