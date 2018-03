Heracles stelt nieuwe coach voor volgend seizoen voor

Heracles Almelo heeft donderdag zijn coach voor volgend seizoen voorgesteld. De Duitser Frank Wormuth neemt vanaf 1 juli over van John Stegeman, die na dit seizoen naar tweedeklasser Go Ahead Eagles trekt. De 57-jarige Wormuth tekende een contract voor twee seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen.

Wormuth was sinds 2008 het hoofd van de trainersopleiding van de Duitse voetbalbond DFB. Ook trainde hij sinds 2010 het Duitse elftal onder 20 jaar. “Ik kijk er naar uit om weer iedere dag op het veld te staan”, stak Wormuth van wal bij zijn voorstelling. “Ik voelde door de gesprekken met Heracles dat er nog altijd een trainer in mij zit. In de gesprekken met Heracles Almelo werd dat bevestigd. De kennis die ik in de laatste tien jaar in de aansturing van de opleiding heb opgedaan, wil ik graag in de praktijk tot uiting brengen. Heracles Almelo is een club die goed bij mij past.”

Heracles staat momenteel op de negende plaats in de Eredivisie, met 36 punten na 27 wedstrijden. Het team telt met doelman Bram Castro en verdedigers Dries Wuytens en Dario Van den Buijs drie Belgen in zijn selectie.