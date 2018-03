Zonhovense vaste gevangenisklant krijgt 52 maanden cel in beroep

Zonhoven -

Het Antwerpse Hof van Beroep heeft de gevangenisstraf van een Zonhovenaar zopas opgetrokken van 37 naar 52 maanden cel voor een tiental inbraken en inbraakpogingen. De man is eerder al veroordeeld voor gewapende overvallen in het Hasseltse en de diefstal van een kluis uit brasserie The 5th Avenue aan de Kinepolis in Hasselt.