Engeland en Frankrijk roepen debutanten op in aanloop naar WK

Brussel - Engeland en Frankrijk hebben donderdag hun selectie bekendgemaakt voor de oefeninterlands van eind maart. Engeland neemt het dan vriendschappelijk op tegen Nederland (23 maart), in de Amsterdam Arena, en Italië (27 maart), op Wembley. Frankrijk treft Colombia (23 maart) in het Stade de France en Rusland (27 maart) in Sint-Petersburg.

Engels bondscoach Gareth Southgate had in zijn 27-koppige selectie plaats voor nieuwelingen Alfie Mawson (Swansea City), Nick Pope en James Tarkowski (beiden Burnley). Pope is een doelman, Mawson en Tarkowski zijn verdedigers. Zij krijgen de voorkeur op Gary Cahill, die bij Chelsea amper aan spelen toekomt. Ook middenvelder Lewis Cook (Bournemouth), die al eerder in de kern van Southgate zat, kan zijn debuut maken tegen Nederland. De Engelse bondscoach zal het verder zonder zijn geblesseerde topschutter Harry Kane (enkel) moeten doen, maar ziet wel Adam Lallana en Jack Wilshere terugkeren na langdurig blessureleed.

Frans bondscoach Didier Deschamps had een eerste selectie in petto voor verdediger Lucas Hernandez (Atlético Madrid) en aanvaller Wissam Ben Yedder (Sevilla). Die laatste knikkerde dinsdag nog Manchester United uit de Champions League, door twee keer te scoren op Old Trafford. In totaal staat zijn teller deze jaargang al op acht treffers in het kampioenenbal.

De oproeping van de 22-jarige Hernandez is een kleine verrassing. De verdediger zei enkele dagen geleden nog aan een Spaans tv-station “zich meer Spanjaard dan Fransman te voelen”. Lucas Hernandez kreeg zijn jeugdopleiding bij Atlético Madrid en beleefde zijn hele jeugd op Spaans grondgebied. Hij is de oudere broer van Real Madrid-verdediger Théo Hernandez (20).