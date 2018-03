Brussels Airport breidt drop-off zone voor passagiers uit

De zone waar je gratis vertrekkende passagiers kan afzetten aan de luchthaven van Zaventem wordt groter. Brussels Airport gaat de volledige drop-off zone, met busstation, taxizone en touringcars herinrichten. Tijdens de werken, die duren tot eind mei, worden de verkeersstromen een aantal keer herlegd.

De werkzaamheden moeten meer ruimte creëren voor passagiers. De huidige zone bevindt zich op wandelafstand van de terminal en wordt verder uitgebreid in de richting van die terminal om de passagiers meer comfort te bieden.

De vernieuwde drop-off zone voor passagiers krijgt op termijn een toegangscontrole met slagbomen om de vlotte doorstroom van het verkeer te garanderen. Samen met de uitbreiding van de drop-off zone worden ook de wegen errond hertekend. Het doorgaand verkeer zal grotendeels gescheiden worden van de passagiers die naar de drop-off zone rijden.

De aanpalende zones worden ook heringericht: het busstation wordt opgeknapt en de parking voor autocars verhuist naar een andere locatie in de buurt. De huidige zone waar taxi’s passagiers afzetten, zal op termijn samengevoegd worden met de drop-off voor passagiers.

Brussels Airport wijst er nog op dat de drop-off zone uitsluitend bedoeld is om passagiers snel af te zetten. Langer dan 10 minuten stilstaan is daarom niet toegestaan. Bestuurders mogen hun voertuig ook niet verlaten. Wie passagiers wil begeleiden naar de vertrekhal of passagiers komt ophalen, kan terecht in de parkings P1, P2 en P3.