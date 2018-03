Je restaurant “La Mafia” noemen? Kan niet, zegt Europese rechter

Een Spaanse restaurantgroep mag “La Mafia se sienta a la mesa” niet inschrijven als merk in de Europese Unie omdat het strijdig is met de openbare orde. Dat heeft het Gerecht van het Europese Hof van Justitie donderdag beslist.

De Spaanse onderneming had in 2006 bij het Europese bureau voor intellectuele eigendom (EUIPO) “La Mafia se sienta a la mesa” (“De maffia gaat aan tafel”) laten inschrijven als merknaam voor zijn keten van restaurants. Drie jaar geleden vroeg de Italiaanse overheid de nietigverklaring omdat het logo strijdig zou zijn met de openbare orde en de goede zeden.

Het EUIPO ging in op de Italiaanse vordering. In combinatie met de uitdrukking “se sienta a la mesa” (“gaat aan tafel”) en de rode roos in het logo draagt het woordelement “la mafia” volgens het bureau “een boodschap van gezelligheid en vergoelijking” uit. Daarop gingen de Spanjaarden verhaal halen bij het Gerecht in Luxemburg, maar ook daar vangen ze nu bot.

Het merk geeft “een als geheel positief beeld” van een criminele organisatie en “vergoelijkt de zware inbreuken van die organisatie op de fundamentele waarden van de Europese Unie”, stelt het Gerecht in een mededeling. Daardoor kan het “niet alleen de slachtoffers van die organisatie en hun gezinsleden schokken of beledigen”, maar iedereen die “met dat merk wordt geconfronteerd en een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel heeft”.

De Spaanse onderneming voerde nog aan dat het logo alludeerde op de illustere filmsaga The Godfather, en niet de bedoeling had om het publiek te schokken of te beledigen. Maar volgens het Gerecht maakt het feit “dat er talrijke boeken en films over de maffia bestaan geen verschil voor de manier waarop de wandaden van die organisatie worden gezien”.