VIDEO. Zo gevaarlijk kan het zijn om sneeuw op het dak van je wagen te laten liggen

Het is een wederkerend probleem waar de veiligheidsdiensten blijkbaar moeilijk een oplossing voor vinden: bestuurders die rondrijden met sneeuw op het dak van hun wagen. Een video die woensdag werd gemaakt in het Amerikaanse Boston, Massachusetts toont welke gevaarlijke situatie het plots kan veroorzaken. De lokale politie probeert nu aan de hand van een instructievideo mensen te waarschuwen voor de gevaren die het nonchalante gedrag kan teweegbrengen.

Bovenstaande video uit Boston is maar een van vele situaties die de politie aankaartte sinds dinsdag een sneeuwstorm over de regio raasde. De bestuurder had in dit geval geluk. Na een stevig remmanoeuvre viel al de sneeuw op de voorruit, maar gelukkig werd het zicht van de automobilist niet belemmerd.

De persoon in kwestie is verre van de enige die een grondige vermaning kon gebruiken. Op de Twitter-account van Massachusetts State Police kwamen wel meer foto’s en video’s terecht van bestuurders die geen moeite deden om de sneeuw te verwijderen van hun wagen, met soms wel erg opvallende foto’s tot gevolg.

Yes, this just happened....come on people! #ClearTheSnowBeforeYouGo!



Again, need help getting what to do? Watch this tutorial from Trooper @DustinGFitch; https://t.co/OYm3r0kEdx #MAsnow pic.twitter.com/nvikE9pdvJ — Mass State Police (@MassStatePolice) 14 maart 2018

Virale instructievideo

De politie besloot al voor de storm om het heft in eigen handen te nemen. In een ludiek getinte instructievideo geeft agent Dustin Fitch advies over hoe je zo efficiënt mogelijk de sneeuw op je auto kunt verwijderen. De beelden zijn in amper enkele dagen tijd viraal gegaan op Facebook. “Na elke sneeuwstorm gebeuren er crashes in onze staat door dit soort nalatigheden”, verklaart Fitch.

Bestuurders die zich toch niet willen houden aan de regels, kunnen zich aan boetes verwachten tot 200 dollar. De risico’s vallen nu eenmaal niet te onderschatten. Zo kunnen bijvoorbeeld stukken ijs plots wegvliegen en onder meer tegen achterliggers belanden.