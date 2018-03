"Steek bevroren brood direct in de toaster"

Een nieuwe Britse campagne van het Waste & Resources Action Programme (WRAP) roept op om brood vanuit de diepvriezer direct in de toaster te gooien. Zo belanden er minder sneetjes in de vuilnisbak. Maar is het wel een goed idee om klam brood in een elektronisch apparaat te plaatsen? Culinair journaliste en schrijfster Tine Bral legt het uit.

In Groot-Brittannië worden per dag naar schatting zo’n 24 miljoen sneetjes brood weggegooid omdat mensen te laat zijn om het op te eten. Volgens de nieuwe ‘Make Toast Not Waste’-campagne van het Wrap is er echter een heel eenvoudige oplossing om deze nutteloze voedselverspilling te verhelpen. Die raadt aan om brood in te vriezen en het in de toaster te leggen op het moment dat je het wil opeten. “We kunnen allemaal ons steentje bijdragen om afval te reduceren als we brood in de vriezer bewaren. Vanuit de diepvriezer kan het meteen - zonder ontdooien - in de broodrooster”, zegt Sarah Clayton van Wrap.

Defrost-knopje

Maar hoe zit het dan met condensvocht en - niet onbelangrijk - de smaak als je zo te werk gaat? Culinair journaliste Tine Bral doet het zelf vaak en vertelt dat het geen kwaad kan, maar zegt er meteen bij dat ze zelf werkt met een toestel dat een speciale functie heeft om bevroren brood te toasten. “Sommige apparaten hebben een knopje dat je kan indrukken als je een bevroren sneetje wil toasten. Ik heb zelf een model dat volledig doorzichtig is en werkt met infraroodstraling. Je ziet dus op elk moment wat er gebeurt”, klinkt het.

AEG - MagiMix

Iets meer geduld

“Sowieso moet je het brood altijd even op kamertemperatuur laten komen, anders kan je de sneetjes niet scheiden. Het is ook zo dat bevroren brood iets langer in de toaster moet om lekker krokant te worden. Het kan handig zijn om het in twee keer te toasten om een verschroeid sneetje te voorkomen’, geeft ze nog mee. Zin in brood maar niet meteen in toast? Dan heeft Bral nog een tip als het recht uit de vriezer komt. “Houd het even onder de kraan en warm op in een oven op 100 graden. Dan smaakt het even lekker als op de dag dat je het brood kocht.”