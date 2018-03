GO! Memorandum op Campus Mercurius

Lommel - Dinsdag 13 maart ging op Campus Mercurius het GO! Memorandum door: een evenement waar ruimte is voor verschillende visies en ideeën.

Met het GO! memorandum wil het gemeenschapsonderwijs na de verkiezingen in 2019 hun wensen voor, verwachtingen van en visie op het onderwijs van de (nabije) toekomst duidelijk maken aan de nieuwe beleidsmakers. Het participatief traject voor de GO! professionals startte met een bevraging. Aan de deelnemers werd gevraagd hoe belangrijk ze het vinden om de voorgestelde onderwerpen opgenomen te zien in het GO! memorandum 2019. Op die manier gaven zij hun prioriteiten voor het onderwijsbeleid en voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap aan.

De ideeën die het gemeenschapsonderwijs via deze bevraging ontving, werden samen uitgewerkt tijdens een regionale GO! pop-upsessie die doorging op dinsdag 13 maart op Campus Mercurius. Onder deskundige leiding van tafelbegeleiders overlegden de aanwezigen in groepjes over de verschillende thema’s waarover het GO! in de toekomst aandacht vraagt. Het was een geslaagde eerste pop-upavond met veel goede aanbevelingen en veel interactie in de werkvormen.