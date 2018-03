Carnavalswagen die kettingbotsing veroorzaakte op E314 werd in brand gestoken

Maasmechelen - De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) doet donderdagnamiddag een oproep tot getuigen in het onderzoek naar de uitgebrande carnavalswagen onder de E314 in Kotem (Maasmechelen). De politie maakte bekend dat de praalwagen woensdagochtend kort voor 6 uur in brand werd gestoken. Door de rookpluim ontstond er op de autosnelweg richting Nederland een dodelijke kettingbotsing met drie vrachtwagens en zes personenauto’s. Een Belgische trucker liet het leven. Vier anderen werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

De E314 naar Nederland was urenlang volledig versperd. Rond 12.30 uur werd de autosnelweg weer vrijgegeven. Onder het viaduct van de E314 stonden naast de uitgebrande praalwagen van een Nederlandse carnavalsgroep nog twee andere carnavalswagens geparkeerd, hoewel er een parkeerverbod van kracht is.

Foto: BELGA

Uit een eerste onderzoek bleek dat de carnavalswagen opzettelijk in brand werd gestoken. Personen, die informatie hebben inzake de brandstichting, wordt gevraagd met de politie LaMa contact op te nemen via het nummer 089/47.47.47 of via mail naar info@politielama.be.

Donderdag waren rechercheurs van de politie LaMa in de omgeving bezig met een onderzoek.

