Opendeurdag bij dienst voor onthaalgezinnen Leopoldsburg

Leopoldsburg - Donderdag 15 maart werd bij de dienst voor onthaalgezinnen in Leopoldsburg de rode loper uitgerold voor hun opendeurdag.

Traditioneel dienden de opvanggezinnen specifiek voor kinderen waarvan de ouders beiden buitenshuis gingen werken. Maar ook deze invulling is helemaal geevolueerd: de dienst helpt de ouders nu te zoeken naar een geschikte opvang voor hun kinderen. De dienst kan ook opvang bieden aan kinderen vanaf de geboorte tot het verlaten van de basisschool. Buitenschoolse opvang, nachtopvang, flexibele uren en opvang voor specifieke zorgen zijn eveneens mogelijk. De dienst werd destijds opgericht door Martijn Heijlen en groeide uit tot een werking van ongeveer 60 onthaalgezinnen. Maar de vraag blijft erg groot. Daarom doen zij nog eens een warme oproep om nieuwe onthaalgezinnen te vinden. Door deze dienst kunnen de kinderen een goede start krijgen voor hun verdere leven.

Interesse ? Alle inlichtingen te verkrijgen in hun bureel (Vander Elststraat 49, Leopoldsburg) of via 011/34.83.91 of 011/75.01.02.