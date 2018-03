VIDEO. Eigenaar Donum vertelt waarom hij designwinkel in Hasselt sluit

Hasselt - De bekende Hasseltse interieur- en designzaak Donum sluit binnen enkele maanden haar deuren aan de Havermarkt in Hasselt. Daar betrok de winkel sinds 2000 het oude postkantoor. “Een enorm moeilijke beslissing die niks met de stad op zich te maken heeft”, zeggen zaakvoerders Noella Vangeel en Jos Peeters. “Donum heeft nog een vestiging in Antwerpen en daar plooien we ons op terug. We willen meer focussen op interieurinrichting en dat kan beter vanuit Antwerpen waar we op een grotere oppervlakte met onze ploeg, waarbij interieurarchitecten, projecten kunnen ontwikkelen.”

“Wij moeten mee”, zegt Jos. “Maar echt, Hasselt an sich heeft er niks mee te maken. Dit is een superfijne stad, we wonen hier graag en blijven dat ook doen. We hebben zelfs gezocht naar een groter pand ...