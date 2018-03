IS-beul die Amerikaan onthoofdde in gruwelvideo nu zelf omgekomen

De Franse IS-strijder Maxime Hauchard is omgekomen. Dat melden Franse bronnen donderdag. Hauchard werd eind 2014 geïdentificeerd als een van de beulen van terreurorganisatie Islamitische Staat die in een propagandavideo de Amerikaanse gijzelaar Peter Kassig en 18 krijgsgevangenen van het Syrische leger onthoofdde.

Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden Hauchard omkwam. Franse media meldden het nieuws, en het wordt bevestigd door een bron dicht bij het gerechtelijk onderzoek. Tegen Hauchard liep een internationaal aanhoudingsbevel en in september 2015 was hij ook op de Amerikaanse zwarte lijst van buitenlandse terreurstrijders gezet.

In de propagandavideo van eind 2014 was te zien hoe de 26-jarige Peter Kassig, een Amerikaanse ngo-medewerker die een jaar eerder ontvoerd was in Syrië, op gruwelijke wijze onthoofd werd.

Hauchard is afkomstig uit een klein Normandisch dorpje en groeide op in een christelijk gezin. In 2009 bekeerde hij zich tot de islam, om vervolgens online te radicaliseren. In augustus 2013 vertrok hij naar Syrië via Turkije. Aan zijn familie had hij gezegd dat hij aan het front “gewonden wilde verzorgen”.