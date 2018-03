Hoe oud is een gemiddelde biefstuk eigenlijk?

Het beruchte slachthuis Veviba kon in 2016 vlees van 12 jaar oud verkopen in Kosovo, wat deze week tot een groot schandaal leidde. Maar hoe lang duurt het eigenlijk voor wij ons vlees van de runderen op ons bord krijgen? Slager Luc De Laet van beenhouwerij The Butcher’s gaf het antwoord in ‘Nieuwe feiten’ op Radio 1.

De Antwerpse slager koopt zijn dieren zelf levend aan en laat ze naar slachthuizen brengen, waar ze de medewerkers kennen. “Dan komen ze vers aangeleverd en dan is er een verschil in versnijdingen”, vertelt De Laet. “De achterste malse gedeeltes, de achterkwartieren, die laten wij ook hangen. Een week ongeveer, zodanig dat die kunnen uitsterven. Dan wordt het vlees beter en verliest het wat vocht.”

Keurslager Luc De Laet. Foto: Walter Saenen - WAS

Binnen de twee à drie weken heeft het pas geslachte rund zijn houdbaarheidsdatum bereikt, aldus De Laet. Tenminste, als het vlees in één groot stuk in een koelcel hangt, want als het in stukken is gesneden dan hebben we minder lang de tijd. In principe kan de biefstuk op uw bord dus maximum 21 dagen oud zijn.

Toch kan het zijn dat het vlees eigenlijk al ouder is. In de vleesindustrie komen immers veel runderen in de diepvries terecht. “Invriezen is op zich niet verkeerd. Voor salami bijvoorbeeld moeten wij starten met ingevroren vlees”, aldus De Laet. “Maar wij doen dat nooit met karkassen, enkel met zorgvuldig gesneden stukken vlees die vacuüm verpakt worden.”

“Op een temperatuur van -30 graden geven we dat maximum 8 maanden” zegt De Laet. De Laet was dan ook stevig geschrokken, toen bleek dat Veviba haar vlees pas twaalf jaar later doorverkocht. “Ik wist wel dat er producten werden ingevroren die op een latere datum werden verkocht, maar 12 jaar lijkt me toch behoorlijk lang. Dat is er gewoon los over.”