Prachtige gloed kleurt ons land paars in de vroege uurtjes, … maar dat is eigenlijk geen geweldig nieuws

Een indrukwekkende zonsopgang zorgde voor een prachtig kleurentapijt op donderdagochtend. Tijdens het ochtendgloren was er een warme paarse gloed te zien boven verschillende delen van ons land. En dat is de vroege vogels natuurlijk niet ontgaan. Heel wat mensen namen foto’s van het gekleurde wolkendek om de beelden met elkaar te kunnen delen.

Maar hoe komt dat eigenlijk? “Als de zon laag aan de horizon staat dan is het licht dat er eerst uit gefilterd wordt het blauwe licht, daarna volgt pas het rode”, legt weerman Frank Deboosere uit aan Nieuwsblad.be. En dat rode licht was donderdagochtend extra sterk zichtbaar, waardoor we een paarse gloed zagen in de lucht.

“In welke mate het rode de hemel in brand zet, is afhankelijk van de wolken. Als het gaat over veel hoge en middelhoge bewolking, dan krijgen we veel vaker dat paars te zien”, aldus de weerman. De prachtige zonsopgang is dus zeker niet uniek. “Maar mensen grijpen tegenwoordig wel meer naar hun smartphone, dus daarom krijgen we het ook sneller te zien nu. Wie geregeld ’s morgens vroeg naar de hemel tuurt, zal er in de loop van het jaar nog veel meer kunnen zien.”

Eigenlijk geen geweldig nieuws

Iedereen is blij met de paarse lucht, want dat levert natuurlijk mooie kiekjes op, maar eigenlijk is het kleurrijke wolkendek een voorbode van minder goed nieuws voor het weer van vandaag. “Want ’s morgens zonneke rood, is water in de sloot”, vertelt weerman Frank Deboosere. “Die weerspreuk legt het goed uit. Er is een verschil tussen rode lucht in de ochtend en in de avond. Als we die kleur ’s morgens te zien krijgen, dan evolueren die wolken net wat vaker naar regenwolken dan ’s avonds.”

Daar is een logische verklaring voor. “Op zonnige warme dagen is er dikwijls meer stof in de atmosfeer. Dat stof verstrooit het licht van de ondergaande zon en dat zorgt voor de rode schermeringskleuren. ‘s Ochtends is er meestal nog niet zoveel stof in de dampkring. Begint de dag met een rode gloed in het oosten, dan wijst dat soms op waterdamp en uiterst kleine waterdruppeltjes die de voorbode kunnen zijn van regenweer.”

Gent. Foto: Karel Van Hoey

Sint-Joris. Foto: Larissa Morias

De Groenplaats in Antwerpen om 6.30 uur. Foto: Morien Raeymakers

Leuven bij de sportoase om 6.30 uur. Foto: Bianca Willems

Beervelde. Foto: Kenny Suykens

De haven van Zeebrugge. Foto: Tony Casier

Meulebeke. Foto: Maritsa Sermon