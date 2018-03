“Fuck date night, ga lunchen”: relatietips voor ouders met kleine kinderen

Ga eens uit zonder avondklok. Wanneer dat niet lukt, ontbijt samen. Maar vooral: verlies jezelf niet helemaal. Relatietherapeute Esther Perel legt uit hoe je kan vermijden dat je relatie overschaduwd wordt door de zorg voor (kleine) kinderen.

We claimen haar graag als Belgische, maar psychologe en relatietherapeute Esther Perel is wat je noemt een vrouw van de wereld. Ze groeide op in België, studeerde in Jeruzalem, woont nu in New York en spreekt negen talen. Met haar boek ‘Liefde in Verhouding: Een Nieuw Perspectief op Trouw en Ontrouw’ over waarom mensen hun partner ontrouw zijn, trok ze aandacht in ons land, maar wanneer Perel spreekt, luistert men ook in New York met gespitste oren. De populaire lifestyleblog ‘The Man Repeller’, waarvan oprichtster Leandra Medine onlangs de media haalde met haartwijfels over het nakende moederschap, wist haar te strikken om het over een ander onderwerp te hebben: hoe hou je het leuk in je relatie als er kinderen zijn? Zes tips.

Foto: GUY PUTTEMANS

1. Geloof dat je het verdient om verbonden te zijn met je partner. “Je moet echt geloven dat je het verdient, om dezelfde reden waarom je denkt dat je het verdient om te gaan sporten. Verdienen als in: je bestaat nog. Jouw noden zijn ook belangrijk en ze worden niet alleen door je kind bepaald.”

2. ”Ga eens in de twee maanden uit, zonder avondklok. Wanneer je op een bepaald uur thuis moet zijn, verlies je het gevoel van onafhankelijkheid. “Doe het alleen als je geen babysit vind of vraag een familielid om te blijven slapen en ga samen. Maar zoek een manier om het doen en je levendigheid weer te vinden”.

3. Creëer zelf een gemeenschap, zodat je als ouders niet geïsoleerd raakt en er helemaal alleen voor staat. Perel en haar man wonen ver van hun familie, maar losten het op door veel mensen uit te nodigen voor etentjes. “Niks fancy, gewoon veel mensen: single, getrouwd, met kinderen, zonder kinderen. Iedereen die zijn kinderen wilde meebrengen, kon dat, wie wil blijven slapen, mag dat.” Zo brachten ze een soort gemeenschapsgevoel binnen dat niet enkel rond de kinderen draaide.

4. Fuck date night, ga lunchen. “Zeker het eerste jaar: je bent uitgeput, je hebt geen energie, je doet het enkel omdat je denkt dat het moet en de babysit toch al geboekt is ”. Probeer iemand te vinden die kan blijven logeren en neem de ochtend en de middag voor elkaar.

5. Als je hulp wil, zoek dan hulp voor jou, niet voor de kinderen. “Je hebt iemand nodig die jou eten geeft, zodat jij met je kinderen kan spelen”. Niet iemand die de leuke dingen doet met de kinderen terwijl jij al de bordjes in de lucht houdt.

6. Een klein gaatje in je dag is genoeg om iets sociaal te doen. Het hoeft niet altijd een hele dag of nacht uit zijn. Ga even een uurtje iets drinken met iemand uit de buurt. Je moet niet altijd alles samen doen met je partner: zelfs een klein momentje uit je dagelijkse routine helpt om jezelf weer te vinden. En je hebt iets om over te praten, een ander gespreksonderwerp dan je kind.

