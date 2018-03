Harry Potter-fans reageren hevig op “fout” in nieuwe trailer ‘Fantastic Beasts 2’, maar klopt dat eigenlijk?

Harry Potter fans zijn trouwe oplettende kijkers, die het woord van J.K. Rowling hoog in het vaandel dragen. Dat hebben ze nog maar eens bewezen nu ze massaal gechoqueerd reageren op een opmerkelijke “fout” in de eerste trailer van de nieuwe ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindlewald’. In deel twee van de prequeltrilogie van Harry Potter is immers te zien hoe verschillende tovenaars zomaar verschijnselen op de gronden van Zweinstein.

De liefhebbers van de wereld van Harry Potter roepen nog net geen “moord” en “brand”, na het zien van de indrukwekkende trailer van de nieuwste ‘Fantastic Beasts’, die op 14 november in ons land in de filmzalen komt. Hoewel de twee minuten durende video een veelbelovend beeld schetst van een magische film inclusief een onverwachte uitstap naar Zweinstein, lijkt er één grote fout ingeslopen te zijn.

Drie medewerkers van het ministerie verschijnselen op de grond van Zweinstein. En dat frustreert trouwe lezers van de Harry Potter boeken. Foto: Warner Bross

In de boeken van bedenkster J.K. Rowling staat immers heel duidelijk vermeld dat je niet kan “verschijnselen” op de gronden van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus (of ook wel Hogwarts voor de Engelstalige lezers). Dan rekenen we Dobby en de andere huiselven natuurlijk niet mee, want zij hebben een speciale soort magische krachten waardoor dat wel mogelijk is. Normale tovenaars (ook die van het ministerie) moeten zich tevredenstellen met onder andere terzielers (een gevleugeld dier dat je alleen maar ziet wanneer je iemand zag sterven), viavia’s (rommel die je transporteert van de ene plek naar de andere), bezemstelen of een wandeling te voet. Toch zien we enkele medewerkers van het Amerikaanse Ministerie van Toverkunst (MACUSA) schaamteloos vanuit het niets verschijnselen op de bekende brug van Zweinstein.

Terechte frustraties!?

“Onterecht! Fout! Mislukt! De film is nu al slechter dan de boeken!” roepen sommige kijkers. Maar dat is wat kort door de bocht, zo weet onze Harry Potter kenner. Er is immers een heel andere theorie die de frustraties rond de fout onnodig maakt. Wie boek 6 van Harry Potter opent leest in een korte passage immers in hoofdstuk 18 tijdens de les verschijnselen deze woorden: “Zoals jullie weten, is het normaal onmogelijk om te verschijnselen of te verdwijnselen in Zweinstein. Het schoolhoofd heeft die bezwering even opgeheven, puur en alleen in de Grote Zaal, zodat jullie kunnen oefenen. Maar ik wil even benadrukken dat jullie niet buiten de muren van deze hal kunnen verdwijnselen, en dat het niet slim zou zijn om dat te proberen.”

Jude Law als een jonge Albus Perkamentus in zijn klaslokaal in Zweinstein tijdens ‘Fantastic Beasts 2’. Eigenlijk geeft hij Transfiguratie, maar hij duikt opmerkelijk genoeg wel op in het lokaal van Verweer Tegen De Zwarte Kunsten. Foto: Warner Bross

De frustraties van de fans blijken niet helemaal te kloppen, dus. Want schoolhoofden kunnen blijkbaar individueel beslissen om de bezwering op te heffen. Het is goed mogelijk dat in 1927, wanneer de film zich afspeelt en Perkamentus nog gewoon professor is, andere regels werden gehanteerd omtrent verschijnselen.

Fans kunnen op hun twee oren slapen: de film blijft voorlopig trouw aan hun “canon”, de boeken van J.K. Rowling. En dat mag niet verbazen, want de schrijfster is nauw betrokken bij de films: ze schreef zelf de scenario’s en staat als producent aan het hoofd van de nieuwe prenten.

Wat staat er te gebeuren?

Wat er precies te gebeuren staat in ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindlewald’ kunnen we nog niet voorspellen. En daar hebben de Harry Potter fans het uiteraard moeilijk mee, want zij zijn gewoon om zich volledig voor te bereiden op de films door de boeken van J.K. Rowling tot op het bot uit te spitten. Maar dat kan deze keer niet, want het boek ‘Fabeldieren en waar ze te vinden’ is wel uitgeschreven en uitgegeven, maar het is eigenlijk niets meer of minder dan een encyclopedie van mythologische wezens. Het verhaal uit de films gaat echter verder dan dat. Alles draait immers om de turbulente periode rond het leven van de schrijver van dat schoolboek: Newt Scamander.

Newt Scamander (Eddie Redmayne) met achter zich de jonge professor Perkamentus (Jude Law). Foto: Warner Bross

Dat houdt fans echter niet tegen om te speculeren natuurlijk. Eén ding is zeker: Newt en zijn vrienden zullen zich in 1927 in Parijs bevinden. De titel van de prent geeft aan dat we heel wat meer zullen zien van Johnny Depp, die de rol van de duistere tovenaar Grindelwald op zich neemt. Ook de jonge Albus Perkamentus (of voor de Engelstalige lezers: Albus Dumbledore) zal prominent voorkomen in het verhaal, gespeeld door de gerenommeerde acteur Jude Law. Hoewel J.K. Rowling officieel bekendgemaakt heeft dat Perkamentus en Grindelwald een homoseksuele liefdesrelatie hadden, gaan we die echter niet expliciet te zien krijgen, zo bevestigde de schrijfster. Dat is op zich geen verrassing, want de puriteinse Amerikaanse markt staat daar amper voor open, maar liefhebbers van het verhaal hopen toch een glimp van hun romance op te vangen.

Oplettende kijkers merken nog een opmerkelijke wending op. Tijdens de eerste film van ‘Fantastic Beasts’ zagen we immers hoe aan het einde dreuzel Jacob door een vergetelheidstoverdrankje in de regen, alle magische avonturen en vrienden vergat. Over en uit voor acteur Dan Fogler zo dachten we. Maar hij duikt opnieuw als trouwe vriend van Newt Scamander op. Iets om naar uit te kijken dus.