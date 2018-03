Deze kledingstukken voor mannen gaan jaren mee

Sommige items gaan jaren mee en zijn dus echt de investering waard. Welke kledingstukken niet mogen ontbreken in je kleerkast? Dat lees je hier!

Een katoenen hemd

Elke man moet minstens één goed hemd in zijn bezit hebben. Kies voor een volledig katoenen hemd, dat ademt een stuk beter dan een mix aan materialen. Op een jeans of chino, met een plain (white) shirt zit je altijd goed!

Een rechte jeans

Hét meest veelzijdige stuk in je kleerkast? Blue jeans! Investeer in een tijdloos, recht model met een iets donkerdere wassing. Een kledingstuk dat mooier wordt met de jaren? Check!

Tijdloze accessoires

De juiste accessoires kunnen je outfit maken of kraken. Het kan dus geen kwaad om te investeren in tijdloze items! Een stevige riem in een neutrale kleur geeft elke jeans of kostuumbroek een stijlvolle toets.

Qua schoenen? Als je slechts in één paar wil investeren, laat dat dan een paar lederen kostuumschoenen zijn. Tip: een cognac paar past bij elke (ja, echt elke!) andere kleur.