Meisjes Basket Peer willen meer meisjes laten basketten met promofilmpje

Peer - De meisjes van Basket Peer maakten zopas een filmpje om meer meisjes te overtuigen om basketbal te gaan spelen. Bij vele sporten zijn meisjes minder vertegenwoordigd dan jongens, en dat is ook bij basket zo. “Jammer genoeg zijn ook bij Basket Peer de meisjes aanzienlijk in de minderheid”, zegt Linsey Helsen (15), speelster bij de miniemen-meisjes en trainster van de Peanuts (6- tot 8-jarigen) bij Basket Peer.

Het promotiefilmpje dat ze gemaakt hebben, zullen de meisjes verspreiden via sociale media. “Zo hopen we meisjes te bereiken die graag een teamsport willen beoefenen. Samenwerking staat centraal in basket, maar ook spelinzicht, snelheid, balbeheersing en natuurlijk plezier maken. Onze bedoeling is om de groep meisjes tussen 5 en 12 jaar te vergroten zodat de speelsters, als ze in een meisjes- of damesteam terechtkomen, in hun eigen leeftijdscategorieën kunnen spelen en trainen.”

Bij Basket Peer ben je al welkom vanaf de leeftijd van 4 à 5 jaar. De kinderen spelen dan in leeftijdscategorieën. Jongens en meisjes samen in één team. Rond de leeftijd van 14 jaar worden de jongens en meisjes gescheiden. “Vanaf dan ontstaat er soms een probleem. Door een tekort aan meisjes zijn de teams klein, soms té klein. Dat lossen we nu steeds op door jongere meisjes in de teams te plaatsen en sommigen van ons spelen noodgedwongen in twee teams mee. Een vast team is desondanks natuurlijk een belangrijk element voor een goed seizoen.”

Het promofilmpje van de meisjes van Basket Peer kan je vinden op www.facebook.com/basketpeer.

Heeft je dochter interesse? Heb je vragen? Neem dan contact op met Basket Peer via hun Facebookpagina. Er zijn initiatietrainingen voor de meisjes gepland op maandag 16 en 23 april, telkens van 17 uur tot 18.30 uur in de sporthal van het Agnetencollege.