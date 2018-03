Er vallen weer een hoop doden in laatste Game of Thrones

Het laatste seizoen van Game Of Thrones belooft opnieuw bloedig te worden. En daarbij worden de hoofdpersonages niet gespaard, zo zei HBO-vicepresident Francesca Orsi tijdens een conferentie in Israël.

SPOILER ALERT! Wie verrast wil worden in het laatste seizoen kan best niet verder lezen.

Orsi was er bij toen de cast voor het eerst de scripts in handen kreeg en bij het doorlezen van de verhaallijn werd het behoorlijk emotioneel. “Niemand had het script eerder gezien en één voor één stuitten ze op hun eigen dood”, aldus Orsi. Tegen het einde vloeiden de tranen rijkelijk en na de laatste woorden volgde een lange staande ovatie voor de makers. “Het was geweldig. Aan het einde had iedereen de tranen in de ogen.”

De fans zullen nog even moeten wachten op het laatste seizoen. HBO verwacht dat deze pas in 2019 in première gaat. Daarnaast zitten er enkele spin-offs in de pijplijn. Volgens Orsi gaat het om “drie, vier, vijf” series die zich afspelen in de fantasywereld van schrijver George R.R. Martin. Kosten noch moeite worden gespaard, de series zullen net zulke hoge productiekosten met zich meebrengen als he orgineel, aldus Orsi.